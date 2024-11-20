大井泵浦內外銷雙軌穩定增長 挹注產業供應鏈升級

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-11-20 17:31

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泵浦製造和應用廠商大井泵浦 (6982-TW) 上櫃申請案在 9 月 13 日由 OTC 審查通過，並將於明 (21) 日舉辦上櫃前業績發表會，大井泵浦提供從民生用水、農業灌溉到高端工業製程，多樣化且全方位的泵浦解決方案。其核心產品應用涵蓋日常生活及產業領域，不僅滿足民生需求，更進一步支援數據中心、充電樁冷卻等高階應用，透過科技創新與市場布局。

大井泵浦 2024 年前三季累計營收為 12.27 億元，年增 15.63%、毛利率 29.57%，年增 1.68 個百分點，稅後純益 9401 萬元，年增 45.05%，每股純益爲 2.66 元

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大井泵浦 11 月 20 日在興櫃的最後成交價爲每股 71.2 元。

大井泵浦在台灣設有新北三芝廠與高雄路竹正義廠兩大生產基地，大井泵浦投資高雄路竹的環球廠已經動工，總工程與設備總經費約 10 億元，預計 2025 年年中完工啟用。大井泵浦投資的高雄路竹環球廠完工後，也將成為大井泵浦在新北三芝廠、高雄路竹正義廠之外，在台的另一重要生產據點。此外中國大陸的蘇州華樂士工廠則作為服務中國大陸及東協市場的重要據點。

針對民生需求，大井泵浦首創「智能超靜音液冷供水泵浦」（WQ_B），產品具備靜音和高效供水功能，適用於家庭供水和農業灌溉。而在工業領域，公司推出具備高性能複合材料的「直立浸水式泵浦」（TPHK_P），廣泛應用於工廠製程及伺服器液冷系統，滿足日益增長的冷卻需求。

同時，大井泵浦針對數據中心和充電樁的高端應用，大井泵浦亦提供「多段離心式泵浦」（TPM）及「冷卻泵」（TG），成為高階市場的冷卻解決方案。

技術研發方面，大井泵浦所創建的泵浦與馬達雙動力實驗室，是台灣唯一獲 TAF、TUV 認證的雙動力實驗室；實驗室的測試與產品開發系統整合客戶需求，針對泵浦的揚程、流量及馬達效能進行精準匹配與優化。同時，大井泵浦積極佈局全球專利市場，擁有抗菌、節能與靜音等共高達 119 項專利；除台灣市場外，客戶分布歐美、日韓、東協地區，未來更有望佈局印尼、菲律賓、印度等新興國家；產品內外銷比為 70%：30%。

大井泵浦將物聯網應用於水泵的自動化與智慧化監測，提供遠端監測與預測性維護，進一步提升產品的可靠性與安全性。