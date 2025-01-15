比特幣強彈破9.7萬美元！渣打：比特幣跌破9萬美元將是「絕佳」買入機會

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2025-01-15 09:50

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比特幣 (BTC) 周二 (15 日) 強彈至 9.7 萬美元以上，自周一 (13 日) 跌破 9 萬美元後大幅反彈，渣打銀行(02888-HK) 最新指出，比特幣跌破 9 萬美元將是「絕佳」進場機會。

渣打銀行數位資產研究主管 Geoffrey Kendrick 認為，若比特幣決定性地跌破 9 萬美元大關，就可能進一步跌至 8 萬美元低點，而這將是「絕佳的中期買入機會」。

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Kendrick 上述分析主要考量到宏觀風險的擔憂，以及市場對川普政府的高期望導致數位資產市場的潛在波動。

Kendrick 表示，若比特幣跌破 9 萬美元，短期內將有 10% 下行空間，達到 8 萬美元左右的低點，但這樣的回調應被視為一個機會，投資人應在本輪潛在低點結束後，再次開始累積看漲部位。

Kendrick 也對 ETF 平倉感到擔憂，並指不同持有量的比特幣平均購買價格約 9.4 萬美元，跌破此價位恐引發巨大賣壓，並加劇市場波動。