史無前例！川普就職大典在即 華府啟動高度戒嚴模式

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-01-15 09:07

‌



美國候任總統川普就職典禮的腳步聲近了，華盛頓特區已經進入高度戒備狀態，安全部門採取了前所未有的安全預防措施。

美東時間下周一（1 月 20 日），川普將在美國國會大廈的台階上，在國會議員、最高法院、即將上任的政府和數萬人的見證下，正式宣誓就職，前往白宮。據估算，當天可能會有數十萬人聚集在首都。

‌



據《路透社》周三報導，旅遊研究公司 Smith Travel Research 的數據顯示，截至上周，就職典禮當晚和前一天晚上，華盛頓 3.45 萬家酒店客房已有 70% 被預定。川普 2017 年就職典禮的酒店入住率約 95%。相比之下，前總統歐巴馬 2013 年就職典禮的酒店入住率約 78%。

為了確保就職典禮當天的安全，華盛頓大幅增強安保措施：設置了 30 英里（48 公里）長的黑色臨時圍欄，2.5 萬名執法人員和安全檢查站來處理當天安檢工作。

據《路透社》報導，相關官員透露，這條長 30 英里、高 7 英尺（2 公尺）的黑色圍欄，設計成不可攀爬，將成為華府有史以來最長的圍欄。

此外，上述 2.5 萬名軍警力量包括了來自全國各地的執法人員和國民警衛隊成員。他們將在整個典禮期間維持秩序，保護與會者，處理任何可能出現的安全問題。

美國特勤局華盛頓外勤辦公室主任麥庫爾（Matt McCool）表示，所有出席典禮的人員都將接受嚴格的安全檢查。

「我們處在一個更大的威脅環境中。」他在一場記者會上說。

最後，為確保活動順利進行，華盛頓還實施了一系列嚴格交通管制措施，包括封路、限制停車，並且對特定區域實施航班限制，以防止空中威脅。

不過，有網友質疑，這種等級的「安保配置」是不是過於誇張，這畢竟只是一個國家領導人的「接棒儀式」，是一場慶典，又不是什麼戰爭戒備。

但如果想想 2021 年 1 月 6 日國會暴亂事件，今天的謹慎似乎也就顯得正常了。

當時，同一個地點，數千名川粉砸碎窗戶，與警察發生衝突，議員慌亂逃命。這一切只是想要推翻川普在 2020 年總統大選中輸給拜登的事實。

川普在競選期間也剛剛經歷了生死一線的瞬間。當時，在賓夕法尼亞州造勢活動上，一名槍手朝演講台開了數槍，子彈劃過川普的耳朵，現場觀眾中 1 人死亡，2 人受傷。