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鉅亨速報 - Factset 最新調查：加拿大貝爾BCE-US的目標價調降至24.96元，幅度約7.59%

鉅亨網新聞中心 2025-01-14 22:15


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對加拿大貝爾(BCE-US)提出目標價估值：中位數由27.01元下修至24.96元，調降幅度7.59%。其中最高估值29.5元，最低估值22.17元。

綜合評級 - 共有17位分析師給予加拿大貝爾評價：積極樂觀2位、保持中立12位、保守悲觀3位。

加拿大貝爾今(14日)收盤價為23.21元。近5日股價下跌7.59%，標普指數下跌2.33%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股BCE市場預估目標價

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