鉅亨速報 - Factset 最新調查：南亞科(2408-TW)EPS預估下修至-0.88元，預估目標價為30元
鉅亨網新聞中心 2025-01-14 22:10
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對南亞科(2408-TW)做出2025年EPS預估：中位數由-0.71元下修至-0.88元，其中最高估值1.82元，最低估值-2.97元，預估目標價為30元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|1.82(1.82)
|5.61
|-0.19
|最低值
|-2.97(-2.97)
|-2.07
|-0.19
|平均值
|-0.94(-0.55)
|0.98
|-0.19
|中位數
|-0.88(-0.71)
|0.66
|-0.19
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|48,396,000
|67,425,770
|51,772,650
|最低值
|29,226,080
|39,817,560
|51,772,650
|平均值
|37,087,720
|48,564,650
|51,772,650
|中位數
|35,702,500
|46,016,170
|51,772,650
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|-2.4
|4.72
|7.4
|2.51
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|29,892,306
|56,952,275
|85,604,158
|61,005,514
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2408/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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