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鉅亨速報 - Factset 最新調查：南亞科(2408-TW)EPS預估下修至-0.88元，預估目標價為30元

鉅亨網新聞中心 2025-01-14 22:10


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對南亞科(2408-TW)做出2025年EPS預估：中位數由-0.71元下修至-0.88元，其中最高估值1.82元，最低估值-2.97元，預估目標價為30元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值1.82(1.82)5.61-0.19
最低值-2.97(-2.97)-2.07-0.19
平均值-0.94(-0.55)0.98-0.19
中位數-0.88(-0.71)0.66-0.19

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值48,396,00067,425,77051,772,650
最低值29,226,08039,817,56051,772,650
平均值37,087,72048,564,65051,772,650
中位數35,702,50046,016,17051,772,650

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS-2.44.727.42.51
營業收入
(單位：新台幣千元)		29,892,30656,952,27585,604,15861,005,514

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2408/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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