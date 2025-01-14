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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Equinor ASA - ADR(EQNR-US)EPS預估下修至3.3元，預估目標價為31.00元

鉅亨網新聞中心 2025-01-14 20:15


根據FactSet最新調查，共26位分析師，對Equinor ASA - ADR(EQNR-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.35元下修至3.3元，其中最高估值4.46元，最低估值3元，預估目標價為31.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值4.46(4.46)3.883.973.73
最低值3(3)2.142.312.4
平均值3.34(3.35)3.143.133.08
中位數3.3(3.35)3.163.213.04

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1,125.91億1,043.61億1,069.70億1,018.53億
最低值971.67億806.74億689.96億734.18億
平均值1,020.96億954.32億937.19億861.23億
中位數1,018.15億976.67億960.35億855.00億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS-1.692.649.063.93
營業收入456.51億877.93億1,490.04億1,068.48億

詳細資訊請看美股內頁：
Equinor ASA - ADR(EQNR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSEQNR

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