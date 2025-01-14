鉅亨速報 - Factset 最新調查：Equinor ASA - ADR(EQNR-US)EPS預估下修至3.3元，預估目標價為31.00元
鉅亨網新聞中心 2025-01-14 20:15
根據FactSet最新調查，共26位分析師，對Equinor ASA - ADR(EQNR-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.35元下修至3.3元，其中最高估值4.46元，最低估值3元，預估目標價為31.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|4.46(4.46)
|3.88
|3.97
|3.73
|最低值
|3(3)
|2.14
|2.31
|2.4
|平均值
|3.34(3.35)
|3.14
|3.13
|3.08
|中位數
|3.3(3.35)
|3.16
|3.21
|3.04
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1,125.91億
|1,043.61億
|1,069.70億
|1,018.53億
|最低值
|971.67億
|806.74億
|689.96億
|734.18億
|平均值
|1,020.96億
|954.32億
|937.19億
|861.23億
|中位數
|1,018.15億
|976.67億
|960.35億
|855.00億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-1.69
|2.64
|9.06
|3.93
|營業收入
|456.51億
|877.93億
|1,490.04億
|1,068.48億
詳細資訊請看美股內頁：
Equinor ASA - ADR(EQNR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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