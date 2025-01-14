川普：洛杉磯野火造成的損失 堪比遭到核武攻擊

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-01-14 17:10

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美國準總統川普周一 (13 日) 接受《Newsmax》電視台訪問時表示，洛杉磯野火所造成的損失，比進行核武器打擊帶來的後果還要嚴重。他並強烈譴責因疏忽而導致洛杉磯野火造成人員傷亡和破壞的行為。

川普表示，民主黨籍加州州長紐森多年前忽視他關於水資源和森林維護的指導，讓川普「感到困擾」，並稱野火造成的嚴重破壞和人員傷亡「比我們在電視上看到的還要嚴重得多」。

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川普說：「我剛剛看到一些照片，若這些都可信，情況恐比在電視上看到的還要糟得多。我相信這比被核武器擊中還嚴重。我從未見過這樣的事情，被燒成灰燼的房屋綿延數英里，什麼都沒有了。」

他還表示，這場悲劇本可避免。「當我還是總統的時候，我要求加州州長接受來自北方的水，來自加拿大的水直接流過洛杉磯... 他們本可以保護他們的森林。就像我說的，總有一天你會遇到真正的麻煩，被我不幸言中。你必須把這些樹移走，因為它們就像點燃一根火柴，但他們不這麼做。他們從來沒有採取任何措施阻止這種情況發生，此事一直困擾著我。」

川普也指出，今次大火不同於 2018 年時加州發生的野火。

不過，川普受訪時並未明確表態是否會接受紐森邀請，在下周就職後接手針對損失的調查。他告訴施密特，這次與 2018 年加州天堂被燒毀時「不同」。