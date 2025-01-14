觀察川普上台後政治走向！FT：歐盟正重新評估對Meta、蘋果與谷歌的調查

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-01-14 16:50

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根據兩位知情官員透露，此次審查恐導致歐盟縮小或改變調查範圍，並將涵蓋自去年 3 月起根據《數位市場法案》（DMA）發起調查的所有案件。審查完成期間，所有確定跟潛在罰款將會先暫停，但案件的技術工作將繼續進行。

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DMA 在 2022 年生效，該法案旨在遏制大型科技公司的權力，並確保較小競爭對手擁有公平的競爭環境。去年 3 月，歐盟依據 DMA 對蘋果、谷歌和 Meta 發動反壟斷調查。

目前，展開新一屆五年任期的歐盟執委會正面臨越來越大的壓力，因川普即將在下周一 (20 日) 宣誓就職，重返白宮展開第二個總統任期。

一位了解審查情況的歐盟外交高官說：「這些科技巨頭與川普關係密切並利用這一點向我們施壓，這將是一場全新局面。目前有很多事情都不確定。」

Meta 執行長祖克柏上周五 (10 日) 呼籲川普阻止歐盟裁罰美國科技公司，並抱怨歐盟監管機構過去 20 年強迫他們支付超過 300 億美元的罰款。

祖克柏日前甚至表示，打算取消臉書和 Instagram 上的事實查核機制，此舉恐違反歐盟規定。

在川普去年 11 月贏得美國大選前，歐盟監管機構一直對全球最大科技公司採取積極行動，通過一系列旨在開放市場，以及為大型科技公司訂定監管框架的改革行動。

歐洲議會議員也呼籲歐盟監管機構保持堅定立場。參與起草技術規則的歐洲議會議員 Stephanie Yon-Courtin 表示，不能為了避免外交影響而犧牲歐盟的調查。