鉅亨速報 - Factset 最新調查：智邦(2345-TW)目標價調升至760元，幅度約8.57%
鉅亨網新聞中心 2025-01-09 22:11
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對智邦(2345-TW)提出目標價估值：中位數由700元上修至760元，調升幅度8.57%。其中最高估值950元，最低估值620元。
綜合評級 - 共有11位分析師給予智邦(2345-TW)評價：積極樂觀11位、保持中立0位、保守悲觀0位。
智邦(2345-TW)今(9日)收盤價為743元。近5日股價下跌1.46%，相關通信網路近5日下跌1.11%，集中市場加權指數上漲1.09%，短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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