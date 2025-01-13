王星事件發酵 港府專責小組赴泰國跟進禁錮個案

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-01-13 14:42

‌



中國演員王星遭拐至緬甸詐騙園區事件餘波不斷，香港也有二十多宗港人被騙和被禁錮事件，港府保安局 12 日派出專責小組，到泰國跟進港人求助個案。

同時，自去年第二季起，港人被誘騙至東南亞國家並被禁錮從事非法工作的情況也死灰復燃。截至目前，至少仍有 12 名港人被禁錮在詐騙園區。

‌



香港保安局副局長卓孝業表示，泰國政府相當重視這次事件，已安排「相當高級」的官員與小組會面，港府的終極目標是令所有遭誘拐的港人安全回來。

協助香港家屬的前區議員余德寶說，他目前接獲 7 宗求助，都表示家人被困在緬甸，對於當局率團到泰國，反映港府態度轉為主動，家屬亦表示「見到曙光」，希望早日團聚。

卓孝業強調，近期的案件顯示，不法分子的行為已不僅僅是詐騙，而是涉及誘拐人口。他對泰國當局將此定性為人口販賣的說法表示認同，並指出港府已對泰國和緬甸的邊陲地帶發出黃色旅遊警示。