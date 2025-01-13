愛爾達取得WBC世界棒球經典賽台灣區轉播總代理

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-01-13 11:50

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愛爾達 - 創 (8487-TW) 今 (13) 日宣布，愛爾達電視，取得第六屆世界棒球經典賽（World Baseball Classic）台灣區轉播總代理殊榮，將從 2025 年 2 月起轉播 14 場資格賽（台北區、亞利桑納區），一路至 2026 年 3 月的 47 場正賽，共計 61 場賽事。

愛爾達指出，由美國職棒大聯盟主辦的 WBC 世界棒球經典賽，是目前全球最受歡迎的棒球國際賽事。賽事最大特點為開放 MLB 40 人名單參賽，也是公認實力最堅強的國際大賽，而長期投入國內外棒球賽事的愛爾達電視，再度引進最豪華的 WBC，持續為球迷朋友打造收視便利、專業製播的「棒球轉播大平台」。

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愛爾達指出，延續世界 12 強棒球賽奪冠熱情，台灣英雄即將再次捍衛主場。2025 世界棒球經典賽資格賽 A 組 2 月 21 日起在台北大巨蛋點燃戰火，中華隊將與尼加拉瓜、南非和西班牙過招，爭奪分組前二、前進會內賽的門票。

B 組賽事將從 3 月 2 日到 6 日在美國亞歷桑納州舉行，由哥倫比亞、中國、巴西與德國登場競技。世界棒球經典賽資格賽 14 場精彩對決，國人可透過 ELTA.tv 愛爾達體育 2 台觀賞現場直播。