2024富豪家族排行榜出爐！印尼黃氏、泰國謝氏比李家誠還富 成唯二進榜華人家族

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-01-13 15:50

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根據最新公布的《2024 全球最富家族 TOP25》排行榜，印尼的哈托諾家族 (Hartono) 憑藉 470 億美元 (約 1.57 兆台幣) 身家，年增 11.6% 成為華人首富，力壓泰國正大集團謝氏家族，更勝過香港首富李嘉誠。

印尼最大私有銀行「中亞銀行」(BCA)、最大商場「大印尼購物中心」、最大線上論壇 kaskus，最大電商平台 blibli 跟第二大煙草公司針記煙草均屬哈托諾家族，該家族現任掌門人是黃惠祥、黃惠忠兄弟，祖籍福建的他們蟬聯印尼首富 15 年，但鮮少公開露面。

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除哈托諾家族外，正大集團謝氏家族也首次上榜，財富達 441 億美元，排在第 19 位，為華人第二大首富，財富 374 億美元的費列羅家族則排在榜單最後一名。

香港首富李嘉誠則未進入榜單，根據 2024 年《Forbes》富豪榜，李嘉誠身家才 362 億美元 (約 1.21 兆台幣)。

黃氏兄弟兩人之所以霸榜印尼首富多年，主要靠得是從事金融業。兩人 70% 的身家來自於旗下的 BCA。該銀行在 1950 年代由華人前首富林紹良創辦。林紹良有「亞洲洛克菲勒」稱號。

1995 年，林紹良成為世界第六大富豪，集團總資產高達 184 億美元，但受 1997 年金融風暴影響，林紹良的事業受到衝擊，最終痛失 BCA 控制權。

由於資不抵債，印尼不得不拿出鉅資救市並成立了重組機構接管 BCA。到了 2000 年，重整後的 BCA 上市，51% 股權在 2002 年被賣給法靈多投資公司。法靈多本是黃氏兄弟、美國法拉隆資本公司共同持股，但黃氏兄弟 2010 取得控股權，持股比例高達 92.18%。BCA 也成為他們家族財富版圖中最大的收入來源。

除銀行業務，BCA 還發展保險、證券、風險投資等業務。此外，針記集團還全資擁有廈嘉吉達銀行和 H 廈嘉銀行兩家銀行，旗下子公司還在印尼建設工業區、住宅和辦公樓，可以說是全面開花。

2004 年，黃氏兄弟還花了 2.42 億美元，買下印尼一家經營不善的飯店，該飯店 10 年後變成印尼頂級的大印尼購物中心。由於位置絕佳，這裡每天都人山人海，成了雅加達的地標性建築，也是「東南亞最大購物廣場」。

此外，他們旗下的雅加達凱賓斯基酒店，也是個歷史地標，飯店裡有很多豪華套房，還擺滿了印尼當代藝術家的作品。

如今，針記集團已經發展成了一個橫跨煙草、房地產、銀行、電子產品、棕櫚油等多個領域的巨型企業。

現今，針記集團已經是黃氏第三代掌權。黃惠忠有三個公子，都能在各自領域獨當一面，負責家族生意的一部分。長子黃志勝坐鎮針記集團，擔任董事局執行主席，打理著家族的煙草生意。

二公子 Martin 則是超級網紅，江湖人稱「雅加達網管」。他精通資訊技術、人力資源、風險投資和家族企業管理，可以說是個全能企業家。1973 年出生的他畢業於美國加州大學聖地牙哥分校，拿到經濟學學士學位，後來又在美國克萊蒙特研究大學拿到工商管理碩士學位。

後來，Martin 也開始混跡金融圈。2010 年，他創立創投基金 GDP Venture，憑藉毒辣的眼光投了好多互聯網科技獨角獸，讓針記集團在互聯網圈裡瘋狂刷存在感，被認為是投資之王。

GDP Ventures 投資印尼最大互聯網論壇 Kaskus、線上旅遊應用程式 Tiket.com、超級應用 Gojek、健康科技應用 HaloDoc、東南亞互聯網巨頭 SEA 以及「印尼淘寶」Blibli 等等。

2022 年 11 月，Blibli 在印尼證交所敲鐘上市，融資 5 億美元，市值達到驚人的 35 億美元，創下印尼當年第二大 IPO 規模紀錄。