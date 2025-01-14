打破迷思！中壯齡用戶是BNPL消費主力 AFTEE續拓生態圈

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-01-14 11:45

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全球邁向無現金社會，台灣也跟上世界潮流，積極發展無現金交易。「AFTEE 先享後付」今 (14) 日發布《2024 年台灣 BNPL 趨勢及使用行為大調查》，透過數據觀察，所有使用過 BNPL 的受訪者中，高達 86% 表示願意繼續使用 BNPL，其中破 9 成受訪者願意推薦他人使用；目前台灣主要使用 BNPL 的族群以經濟穩定的中壯齡為主，高收入用戶更視 BNPL 為財務分配及規劃的支付工具之一，打破外界對於信用小白才會使用 BNPL 的迷思。

在 BNPL 品牌使用率調查中，近 65% 受訪者曾使用過 AFTEE 先享後付，相較 2023 年上升近 20%，再度蟬聯成為受訪者最常使用的 BNPL 品牌。AFTEE 先享後付總經理角元友樹表示，AFTEE 僅需 10 秒即完成結帳的服務，滿足支付趨勢之外，也培養出高忠誠度的使用者，有助於推動無現金趨勢擴展至不同群體，亦幫助合作業者提升訂單數與擴展客群。

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以旅遊的體驗票券為例，隨著旅遊趨勢強勁依舊、但精打細算的消費者趨多，許多遊客傾向提前購買優惠票券，調查更指出使用 BNPL 購買體驗票券類比例較去年上升 8.9%；觀察內部數據，在 Klook 平台使用 AFTEE 先享後付的平均客單價較去年提升 10%、新客平均客單價高達 16%，BNPL 結帳快速、方便的支付特性不僅成為消費者購買體驗票券類商品的支付選擇，也能助攻商家買氣。

過去大眾認為 BNPL 主要針對經濟不穩定的學生族群，但調查顯示，超過 50% 的 BNPL 使用者為 30-50 歲的中壯齡群體，尤其是 40-50 歲的族群在過去半年內的使用頻次最高，這反映了不只年輕族群受惠於 BNPL，中壯齡族群亦跟上這波「快支付」潮流。

角元友樹也提到，中壯年用戶是台灣較常使用 BNPL 的群體，這項數據也反映在 AFTEE 先享後付的會員結構中，30 至 50 歲用戶佔整體會員數近 55%。

進一步觀察用戶的使用行為，月收入七萬元以上的高收入受訪者透過 BNPL 工具，讓可用資金的運用與規劃更彈性，凸顯 BNPL 除了作為支付形式，更成為經濟穩定及高收入族群的理財助手。

此外，調查也顯示使用 BNPL 的受訪者普遍擁有正確使用支付工具的觀念，近 5 成使用過 BNPL 的受訪者表示，會依照自身經濟能力消費並選擇能夠負擔的繳款方式，因此較常使用「一次性繳款」；選擇分期付款的受訪者中有超過 6 成是希望資金可以進行彈性運用而分期，並非負擔不起商品金額。

至於消費習慣部分，慣用 BNPL 的受訪者多以小額日常消費為主，超過 65% 的 BNPL 單筆交易金額低於 3000 元，且近 8 成受訪者使用 BNPL 購買的品項為居家生活、日用保健及 3C 家電，多屬於金額較低且購買頻次高的消費品類。

角元友樹表示，該趨勢也呼應 AFTEE 先享後付的數據呈現，消費者在複合性商場的消費品項大多為日常用品、零食、保健品等商品，顯示隨著消費應用場景廣泛、消費者使用 BNPL 的頻率越高後，更傾向購買日常生活必需品，而非價格超過經濟能力、昂貴的奢侈品。