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鉅亨速報 - Factset 最新調查：大立光(3008-TW)EPS預估上修至183.57元，預估目標價為3060元

鉅亨網新聞中心 2025-01-11 08:10


根據FactSet最新調查，共23位分析師，對大立光(3008-TW)做出2025年EPS預估：中位數由182.51元上修至183.57元，其中最高估值222.04元，最低估值149元，預估目標價為3060元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值222.04(218.25)236.97248.69
最低值149(149)164248.69
平均值185.15(183.32)199.87248.69
中位數183.57(182.51)197.06248.69

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值73,183,64077,649,90078,784,360
最低值59,923,00062,596,00078,784,360
平均值65,016,81069,275,83078,784,360
中位數64,113,50068,303,00078,784,360

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS134.13169.52139.28182.9
營業收入
(單位：新台幣千元)		48,842,24747,675,22846,962,40255,944,489

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3008/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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