鉅亨速報 - Factset 最新調查：大立光(3008-TW)EPS預估上修至183.57元，預估目標價為3060元
鉅亨網新聞中心 2025-01-11 08:10
根據FactSet最新調查，共23位分析師，對大立光(3008-TW)做出2025年EPS預估：中位數由182.51元上修至183.57元，其中最高估值222.04元，最低估值149元，預估目標價為3060元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|222.04(218.25)
|236.97
|248.69
|最低值
|149(149)
|164
|248.69
|平均值
|185.15(183.32)
|199.87
|248.69
|中位數
|183.57(182.51)
|197.06
|248.69
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|73,183,640
|77,649,900
|78,784,360
|最低值
|59,923,000
|62,596,000
|78,784,360
|平均值
|65,016,810
|69,275,830
|78,784,360
|中位數
|64,113,500
|68,303,000
|78,784,360
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|134.13
|169.52
|139.28
|182.9
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|48,842,247
|47,675,228
|46,962,402
|55,944,489
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3008/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 〈焦點股〉大立光量能大增成光學元件族群人氣指標 類股走強
- 〈台股盤後〉殺尾盤收跌69點失季線但守住2萬3 周線漲103點
- 台股連四黑失季線 三大法人聯手賣超248億元
- 【量大強漲股整理】台股日線連日回檔下，後市可期嗎?主流股可鎖定誰?
上一篇
下一篇