鉅亨速報 - Factset 最新調查：Telus Corp.(TU-US)EPS預估上修至0.73元，預估目標價為17.27元
鉅亨網新聞中心 2024-11-12 00:15
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Telus Corp.(TU-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.71元上修至0.73元，其中最高估值0.78元，最低估值0.68元，預估目標價為17.27元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.78(0.76)
|0.86
|0.96
|1.04
|最低值
|0.68(0.67)
|0.65
|0.79
|1.04
|平均值
|0.73(0.71)
|0.75
|0.87
|1.04
|中位數
|0.73(0.71)
|0.75
|0.86
|1.04
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|148.31億
|152.73億
|158.22億
|最低值
|144.54億
|146.67億
|152.45億
|平均值
|145.84億
|149.89億
|155.82億
|中位數
|145.80億
|149.57億
|156.17億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.09
|0.71
|0.98
|0.89
|0.43
|營業收入
|109.95億
|114.37億
|134.30億
|140.51億
|148.22億
詳細資訊請看美股內頁：
Telus Corp.(TU-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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