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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Telus Corp.(TU-US)EPS預估上修至0.73元，預估目標價為17.27元

鉅亨網新聞中心 2024-11-12 00:15


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Telus Corp.(TU-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.71元上修至0.73元，其中最高估值0.78元，最低估值0.68元，預估目標價為17.27元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值0.78(0.76)0.860.961.04
最低值0.68(0.67)0.650.791.04
平均值0.73(0.71)0.750.871.04
中位數0.73(0.71)0.750.861.04

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值148.31億152.73億158.22億
最低值144.54億146.67億152.45億
平均值145.84億149.89億155.82億
中位數145.80億149.57億156.17億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS1.090.710.980.890.43
營業收入109.95億114.37億134.30億140.51億148.22億

詳細資訊請看美股內頁：
Telus Corp.(TU-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSTU

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