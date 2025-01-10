鉅亨速報 - Factset 最新調查：Bath & Body Works公司BBWI-US的目標價調升至45元，幅度約4.65%
鉅亨網新聞中心 2025-01-10 22:15
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Bath & Body Works公司(BBWI-US)提出目標價估值：中位數由43元上修至45元，調升幅度4.65%。其中最高估值65元，最低估值34元。
綜合評級 - 共有19位分析師給予Bath & Body Works公司評價：積極樂觀12位、保持中立6位、保守悲觀1位。
Bath & Body Works公司今(10日)收盤價為36.97元。近5日股價下跌4.65%，標普指數上漲0.85%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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