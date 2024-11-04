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鉅亨速報 - Factset 最新調查：伊塔烏聯合集團(ITUB-US)EPS預估下修至0.74元，預估目標價為8.00元

鉅亨網新聞中心 2024-11-04 10:15


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對伊塔烏聯合集團(ITUB-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.76元下修至0.74元，其中最高估值0.79元，最低估值0.72元，預估目標價為8.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值0.79(0.79)0.90.97
最低值0.72(0.72)0.770.84
平均值0.75(0.75)0.830.91
中位數0.74(0.76)0.830.9

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值317.40億354.18億380.84億
最低值288.35億307.45億338.88億
平均值303.83億327.33億351.65億
中位數305.52億323.29億345.61億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS0.700.380.510.590.68
營業收入517.17億372.48億349.64億506.11億690.23億

詳細資訊請看美股內頁：
伊塔烏聯合集團(ITUB-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSITUB

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