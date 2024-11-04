鉅亨速報 - Factset 最新調查：伊塔烏聯合集團(ITUB-US)EPS預估下修至0.74元，預估目標價為8.00元
鉅亨網新聞中心 2024-11-04 10:15
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對伊塔烏聯合集團(ITUB-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.76元下修至0.74元，其中最高估值0.79元，最低估值0.72元，預估目標價為8.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|0.79(0.79)
|0.9
|0.97
|最低值
|0.72(0.72)
|0.77
|0.84
|平均值
|0.75(0.75)
|0.83
|0.91
|中位數
|0.74(0.76)
|0.83
|0.9
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|317.40億
|354.18億
|380.84億
|最低值
|288.35億
|307.45億
|338.88億
|平均值
|303.83億
|327.33億
|351.65億
|中位數
|305.52億
|323.29億
|345.61億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.70
|0.38
|0.51
|0.59
|0.68
|營業收入
|517.17億
|372.48億
|349.64億
|506.11億
|690.23億
詳細資訊請看美股內頁：
伊塔烏聯合集團(ITUB-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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