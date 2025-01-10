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鉅亨速報

營收速報 - 富裔(6264)12月營收370萬元年增率高達109.48％

鉅亨網新聞中心 2025-01-10 20:15


富裔(6264-TW)今天公告2024年12月營收為新台幣370萬元，年增率109.48%，月增率-81.96%。

今年1-12月累計營收為1.92億元，累計年增率-9.75%。

最新價為9.3元，近5日股價下跌-3.23%，相關建材營造股價指數下跌-5.29%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-36 張
  • 外資買賣超：-36 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/12 370萬 109% -82%
24/11 2,050萬 133% 257%
24/10 575萬 -71% 860%
24/9 60萬 -92% -88%
24/8 490萬 -58% -30%
24/7 698萬 -68% -89%

富裔(6264-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為興建商業大樓，國民住宅及廠辦之出租及出售。綜合營造，景觀設計，公共工程，建築材料供應等買賣。觀光旅宿。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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