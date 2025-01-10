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營收速報 - 富宇(4907)12月營收14.66億元年增率高達1039.09％

鉅亨網新聞中心 2025-01-10 19:30


富宇(4907-TW)今天公告2024年12月營收為新台幣14.66億元，年增率1039.09%，月增率54665.92%。

今年1-12月累計營收為62.69億元，累計年增率84.34%。

最新價為66.7元，近5日股價下跌-4.44%，相關建材營造股價指數下跌-5.29%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+13 張
  • 外資買賣超：+9 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+4 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/12 14.66億 1039% 54666%
24/11 268萬 -100% 404%
24/10 53萬 -99% -100%
24/9 16.11億 83% 4190%
24/8 3,755萬 69430% -34%
24/7 5,693萬 113768% -83%

富宇(4907-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建商業大樓及國民住宅出租、出售業務。有關建材、裝潢材料及建設機械之買賣及進出口業務等。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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