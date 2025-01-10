營收速報 - 富宇(4907)12月營收14.66億元年增率高達1039.09％
鉅亨網新聞中心 2025-01-10 19:30
富宇(4907-TW)今天公告2024年12月營收為新台幣14.66億元，年增率1039.09%，月增率54665.92%。
今年1-12月累計營收為62.69億元，累計年增率84.34%。
最新價為66.7元，近5日股價下跌-4.44%，相關建材營造股價指數下跌-5.29%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+13 張
- 外資買賣超：+9 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+4 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/12
|14.66億
|1039%
|54666%
|24/11
|268萬
|-100%
|404%
|24/10
|53萬
|-99%
|-100%
|24/9
|16.11億
|83%
|4190%
|24/8
|3,755萬
|69430%
|-34%
|24/7
|5,693萬
|113768%
|-83%
富宇(4907-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建商業大樓及國民住宅出租、出售業務。有關建材、裝潢材料及建設機械之買賣及進出口業務等。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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