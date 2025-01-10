LINE Pay 12月營收再創新高 2024年近63億元寫歷年最佳
鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-01-10 17:20
LINE Pay(7722-TW) 今 (10) 日公告 2024 年 12 月營收 6.17 億元，月增 4.22%，年增 40.70%，創單月歷史新高；2024 全年營收 62.96 億元，累計年增 31.76 %，為歷年最佳。
經濟部預估，2024 年國內零售及餐飲營業額皆創歷史新高紀錄，LINE Pay 受惠消費市場營業額持續增加，加上 LINE Pay 用戶數、全台支付據點持續成長，也帶動手續費收入創新高，推升整體業績表現。
LINE Pay 去年 11、12 月營收連續創單月新高，帶動 2024 年全年營收達 62.96 億元，參考 2024 年第一季至第三季淨利率 11%，第四季整體營運有望持續創造亮眼表現。
12 月受惠保暖衣服採買需求大增，帶動相關消費交易量每周成長達 45%，觀察也發現，寵物市場表現亦亮眼，主因受到消費者為毛孩添購新衣需求激增，每周交易量成長達 20%。12 月下旬，隨著歲末聚餐及送禮需求攀升，百貨、OUTLET 及餐廳等業態表現尤為突出，整體交易量週成長超過 20%，顯示 LINE Pay 以便捷支付與豐富優惠活動，成為消費者年終購物與餐飲消費的支付首選。
截至去年 12 月底止，LINE Pay 全台支付據點累積突破 59 萬處，持續擴大國內消費市場版圖。
展望 2025 年，LINE Pay 積極發展第三方支付事業的同時，也將持續推動點數回饋卡及廣告行銷平台事業收入，同時將積極強化雙向跨境市場布局，並運用 AI 技術拓展廣告平台精準行銷相關之數據資源，多路並進推動 LINE Pay 邁向國際行銷平台之目標。
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