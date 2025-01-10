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鉅亨速報

營收速報 - 晉泰(6221)12月營收6.51億元年增率高達46.12％

鉅亨網新聞中心 2025-01-10 18:17


晉泰(6221-TW)今天公告2024年12月營收為新台幣6.51億元，年增率46.12%，月增率15.72%。

今年1-12月累計營收為52.16億元，累計年增率-4.73%。

最新價為64.2元，近5日股價下跌-1.98%，相關資訊服務類指數下跌-0.79%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-9 張
  • 外資買賣超：-9 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/12 6.51億 46% 16%
24/11 5.63億 -22% 18%
24/10 4.78億 64% 10%
24/9 4.37億 12% -15%
24/8 5.15億 36% 40%
24/7 3.68億 -52% -18%

晉泰(6221-TW) 所屬產業為資訊服務業，主要業務為系統平台、儲存設備、企業應用軟體服務、資料處理服務。資訊安全管理、網路安全及設備、入口網站及電子資訊供應服務。系統管理、資料修復、國際貿易、事務性機器設備、電信器材等。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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