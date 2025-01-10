營收速報 - 晉泰(6221)12月營收6.51億元年增率高達46.12％
鉅亨網新聞中心 2025-01-10 18:17
今年1-12月累計營收為52.16億元，累計年增率-4.73%。
最新價為64.2元，近5日股價下跌-1.98%，相關資訊服務類指數下跌-0.79%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-9 張
- 外資買賣超：-9 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/12
|6.51億
|46%
|16%
|24/11
|5.63億
|-22%
|18%
|24/10
|4.78億
|64%
|10%
|24/9
|4.37億
|12%
|-15%
|24/8
|5.15億
|36%
|40%
|24/7
|3.68億
|-52%
|-18%
晉泰(6221-TW) 所屬產業為資訊服務業，主要業務為系統平台、儲存設備、企業應用軟體服務、資料處理服務。資訊安全管理、網路安全及設備、入口網站及電子資訊供應服務。系統管理、資料修復、國際貿易、事務性機器設備、電信器材等。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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