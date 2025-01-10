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鉅亨速報

營收速報 - 松上(6156)12月營收4.78億元年增率高達56.27％

鉅亨網新聞中心 2025-01-10 18:17


松上(6156-TW)今天公告2024年12月營收為新台幣4.78億元，年增率56.27%，月增率9.83%。

今年1-12月累計營收為42.75億元，累計年增率28.51%。

最新價為24.6元，近5日股價下跌-1.6%，相關電子零組件類指數下跌-1.65%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+267 張
  • 外資買賣超：+271 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-4 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/12 4.78億 56% 10%
24/11 4.36億 36% 1%
24/10 4.33億 48% 11%
24/9 3.90億 27% 4%
24/8 3.76億 25% -10%
24/7 4.20億 47% 26%

松上(6156-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為印刷電路板、磁性元件、變壓器。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報12月營收松上

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