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鉅亨速報

營收速報 - 點晶(3288)12月營收1,293萬元年增率高達111.08％

鉅亨網新聞中心 2025-01-10 18:17


點晶(3288-TW)今天公告2024年12月營收為新台幣1,293萬元，年增率111.08%，月增率69.79%。

今年1-12月累計營收為8,178萬元，累計年增率-16.62%。

最新價為19.8元，近5日股價下跌-3.18%，相關電子零組件類指數下跌-1.65%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-6 張
  • 外資買賣超：-6 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/12 1,293萬 111% 70%
24/11 762萬 -43% 60%
24/10 476萬 -30% -54%
24/9 1,044萬 14% 62%
24/8 647萬 -12% 32%
24/7 490萬 -45% -32%

點晶(3288-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為電子零組件製造業。研究、開發、生產、製造、銷售無刷式風扇馬達驅動晶片。研究、開發、生產、製造、銷售混和數位及類比晶片。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報12月營收點晶

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