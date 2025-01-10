營收速報 - 點晶(3288)12月營收1,293萬元年增率高達111.08％
鉅亨網新聞中心 2025-01-10 18:17
今年1-12月累計營收為8,178萬元，累計年增率-16.62%。
最新價為19.8元，近5日股價下跌-3.18%，相關電子零組件類指數下跌-1.65%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-6 張
- 外資買賣超：-6 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/12
|1,293萬
|111%
|70%
|24/11
|762萬
|-43%
|60%
|24/10
|476萬
|-30%
|-54%
|24/9
|1,044萬
|14%
|62%
|24/8
|647萬
|-12%
|32%
|24/7
|490萬
|-45%
|-32%
點晶(3288-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為電子零組件製造業。研究、開發、生產、製造、銷售無刷式風扇馬達驅動晶片。研究、開發、生產、製造、銷售混和數位及類比晶片。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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