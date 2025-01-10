營收速報 - 東隆興(4401)12月營收3.16億元年增率高達56.9％
鉅亨網新聞中心 2025-01-10 17:16
今年1-12月累計營收為39.22億元，累計年增率39.16%。
最新價為20.1元，近5日股價下跌-0.25%，相關紡織纖維股價指數下跌-0.96%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+11 張
- 外資買賣超：+9 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+2 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/12
|3.16億
|57%
|-6%
|24/11
|3.38億
|16%
|-2%
|24/10
|3.46億
|12%
|6%
|24/9
|3.27億
|14%
|-18%
|24/8
|3.99億
|67%
|14%
|24/7
|3.50億
|77%
|4%
東隆興(4401-TW) 所屬產業為紡織纖維，主要業務為各種人造纖維縫線及織造用紗之製造、銷售與批發業務。各種棉、毛、麻絲、人造絲等混合線之製造與經銷。有關線類紡織品之製造經銷。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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