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鉅亨速報

營收速報 - 東隆興(4401)12月營收3.16億元年增率高達56.9％

鉅亨網新聞中心 2025-01-10 17:16


東隆興(4401-TW)今天公告2024年12月營收為新台幣3.16億元，年增率56.9%，月增率-6.4%。

今年1-12月累計營收為39.22億元，累計年增率39.16%。

最新價為20.1元，近5日股價下跌-0.25%，相關紡織纖維股價指數下跌-0.96%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+11 張
  • 外資買賣超：+9 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+2 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/12 3.16億 57% -6%
24/11 3.38億 16% -2%
24/10 3.46億 12% 6%
24/9 3.27億 14% -18%
24/8 3.99億 67% 14%
24/7 3.50億 77% 4%

東隆興(4401-TW) 所屬產業為紡織纖維，主要業務為各種人造纖維縫線及織造用紗之製造、銷售與批發業務。各種棉、毛、麻絲、人造絲等混合線之製造與經銷。有關線類紡織品之製造經銷。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報12月營收東隆興

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