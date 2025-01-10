〈經濟部年終記者會〉郭智輝：打造經濟日不落國 先落腳這4國 半導體供應鏈以大帶小

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-01-10 19:43

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經濟部長郭智輝今 (10) 日於經濟部年終記者會中，以簡報方式盤點 2024 年的政績，並展望 2025 年重點政策，他強調「以台灣為本，布局全球」主題，強調促成台美日半導體供應鏈為 2025 年重點，在落實境內關外上，將落腳美、德、日、菲四國為發展基地，用以大帶小方式，待供應鏈落地後，再帶進其他產業。他期許打造台灣為經濟日不落國。

郭智輝在簡報內容中，首先強調他期許台灣打造成「日不落」的生產基地。他提到，2024 年外商投資台灣達 2515 億元，包括輝達（NVDA-US）、微軟及美光等大廠在台灣設立約 40 家研發中心，帶動製造投資 5283 億元。

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關於「境內關外」政策，郭智輝強調，2025 年落實有 4 個重點，第一個是在美國，第二個在德國，第三個在日本，第四個在菲律賓，2025 年將帶領廠商走向經濟「日不落國」。