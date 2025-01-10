早發現早治療 擴大癌篩已下修至男45歲女40歲 有家族史即可作LDCT

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-01-10 14:13

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自 114 年 1 月 1 日起，國民健康署擴大肺癌篩檢服務，下修具肺癌家族史者篩檢年齡為男性 45 歲、女性 40 歲，並放寬重度吸菸者條件。符合資格者每 2 年可享 1 次免費胸部低劑量電腦斷層 (簡稱 LDCT) 檢查，及早發現、及早治療，也減輕經濟負擔。

肺癌已躍升我國癌症發生人數及死亡率第一名。中研院士楊泮池去年表示，肺癌在台灣，2/3 患者都不抽菸，其中女性更高達九成四不抽菸，肺癌已連續兩年蟬聯國人十大癌症榜首。

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為降低肺癌對國人的健康威脅，國民健康署自 111 年 7 月 1 日起，已將肺癌篩檢納入我國第五癌篩檢，補助肺癌高風險族群每 2 年 1 次免費 LDCT 檢查服務，臺灣成為世界第一個針對具肺癌家族史及重度吸菸者提供肺癌篩檢的國家。截至 113 年 12 月 31 日止，全國已有 158,937 位民眾接受檢查，並找出 1,957 名確診肺癌個案，其中早期（0 及 1 期）個案占了 83% (1,621 人)，顯示 LDCT 檢查確實有助於早期發現肺癌，提升肺癌存活率。

為響應賴總統健康台灣政策，致力達成 2030 年癌症標準化死亡率降低 1/3 的願景，國民健康署自 114 年 1 月 1 日起擴大辦理 LDCT 肺癌檢查服務。因應生活型態改變，女性發生肺癌年齡中位數較男性低，為此國民健康署下修具肺癌家族史之篩檢對象年齡 5 歲，男性從 50 歲下調至 45 歲、女性從 45 歲下調至 40 歲。

此外，參考美國預防服務工作組 (USPSTF) 建議將重度吸菸者吸菸史條件從 30 包 - 年下調為 20 包 - 年。透過降低篩檢年齡與吸菸史門檻，將更多的民眾納入範圍內，以提升篩檢覆蓋率，期更早篩檢出肺癌，提升癌症治療成效，增加存活率，並降低死亡率。篩檢擴大後對象包含：

1. 具肺癌家族史：45 至 74 歲男性或 40 至 74 歲女性，且其有血緣關係之父母、子女或兄弟姊妹經診斷為肺癌之民眾。

2. 重度吸菸者：50 至 74 歲吸菸史達 20 包 - 年以上，仍在吸菸或戒菸未達 15 年之重度吸菸者。

112 年已接受篩檢且結果無顯著異常的民眾，別忘了今年可以再次受檢；若篩檢結果顯示疑似異常，也請不要擔心，依照醫生建議進行持續追蹤觀察或進一步檢查。如果不幸確診為肺癌，應遵循醫囑，積極配合治療計畫，避免延誤病情。早期發現、早期治療，健康才更有保障。