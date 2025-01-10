營收速報 - 上曜(1316)12月營收2.05億元年增率高達278.06％
鉅亨網新聞中心 2025-01-10 17:15
今年1-12月累計營收為15.01億元，累計年增率76.14%。
最新價為13.75元，近5日股價下跌-15.34%，相關建材營造下跌-3.63%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-4094 張
- 外資買賣超：-4104 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+10 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/12
|2.05億
|278%
|24%
|24/11
|1.65億
|69%
|1%
|24/10
|1.64億
|332%
|6%
|24/9
|1.55億
|99%
|84%
|24/8
|8,422萬
|70%
|-32%
|24/7
|1.25億
|133%
|-20%
上曜(1316-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為住宅及大樓開發租售業務。不動產買賣業務。不動產租賃業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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