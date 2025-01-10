營收速報 - 谷崧(3607)12月營收2.93億元年增率高達37.86％
鉅亨網新聞中心 2025-01-10 14:15
今年1-12月累計營收為31.44億元，累計年增率18.62%。
最新價為17.2元，近5日股價下跌-5.66%，相關零組件業下跌-0.88%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-588 張
- 外資買賣超：-591 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+3 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/12
|2.93億
|38%
|-9%
|24/11
|3.22億
|17%
|5%
|24/10
|3.07億
|39%
|13%
|24/9
|2.70億
|23%
|-6%
|24/8
|2.88億
|11%
|-2%
|24/7
|2.93億
|40%
|-2%
谷崧(3607-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為各種模具、金屬零件之製造加工及買賣。各種塑膠成型製品及其零件之製造加工及買賣。各種電子、電機及其零件之開發製造加工及買賣。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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