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鉅亨速報

營收速報 - 谷崧(3607)12月營收2.93億元年增率高達37.86％

鉅亨網新聞中心 2025-01-10 14:15


谷崧(3607-TW)今天公告2024年12月營收為新台幣2.93億元，年增率37.86%，月增率-8.92%。

今年1-12月累計營收為31.44億元，累計年增率18.62%。

最新價為17.2元，近5日股價下跌-5.66%，相關零組件業下跌-0.88%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-588 張
  • 外資買賣超：-591 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+3 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/12 2.93億 38% -9%
24/11 3.22億 17% 5%
24/10 3.07億 39% 13%
24/9 2.70億 23% -6%
24/8 2.88億 11% -2%
24/7 2.93億 40% -2%

谷崧(3607-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為各種模具、金屬零件之製造加工及買賣。各種塑膠成型製品及其零件之製造加工及買賣。各種電子、電機及其零件之開發製造加工及買賣。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報12月營收谷崧

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