營收速報 - 星宇航空(2646)12月營收35.37億元年增率高達47.76％
鉅亨網新聞中心 2025-01-10 14:15
今年1-12月累計營收為355.47億元，累計年增率58.18%。
最新價為27.3元，近5日股價下跌-2.16%，相關航 運 業下跌-4.31%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-898 張
- 外資買賣超：-848 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-50 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/12
|35.37億
|48%
|18%
|24/11
|29.85億
|47%
|-4%
|24/10
|30.98億
|48%
|10%
|24/9
|28.19億
|62%
|-15%
|24/8
|33.09億
|60%
|-5%
|24/7
|34.67億
|53%
|13%
星宇航空(2646-TW) 所屬產業為航運業，主要業務為民用航空運輸業。民用航空人員訓練業、酒類輸入業。除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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