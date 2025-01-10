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鉅亨速報

營收速報 - 星宇航空(2646)12月營收35.37億元年增率高達47.76％

鉅亨網新聞中心 2025-01-10 14:15


星宇航空(2646-TW)今天公告2024年12月營收為新台幣35.37億元，年增率47.76%，月增率18.49%。

今年1-12月累計營收為355.47億元，累計年增率58.18%。

最新價為27.3元，近5日股價下跌-2.16%，相關航 運 業下跌-4.31%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-898 張
  • 外資買賣超：-848 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-50 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/12 35.37億 48% 18%
24/11 29.85億 47% -4%
24/10 30.98億 48% 10%
24/9 28.19億 62% -15%
24/8 33.09億 60% -5%
24/7 34.67億 53% 13%

星宇航空(2646-TW) 所屬產業為航運業，主要業務為民用航空運輸業。民用航空人員訓練業、酒類輸入業。除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報12月營收星宇航空

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