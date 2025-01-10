營收速報 - 華經(2468)12月營收2.99億元年增率高達100.82％
鉅亨網新聞中心 2025-01-10 14:15
今年1-12月累計營收為22.46億元，累計年增率-3.94%。
最新價為24.35元，近5日股價下跌-5.22%，相關資訊服務下跌-1.75%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-336 張
- 外資買賣超：-328 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-8 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/12
|2.99億
|101%
|72%
|24/11
|1.74億
|-5%
|28%
|24/10
|1.36億
|-47%
|-34%
|24/9
|2.05億
|32%
|40%
|24/8
|1.47億
|-26%
|-22%
|24/7
|1.89億
|46%
|1%
華經(2468-TW) 所屬產業為資訊服務業，主要業務為資訊系統整合業務之軟、硬體規劃、開發及維運。文件數位化服務、企業應用軟體之規劃及服務。公／私有雲基礎架構建置規劃。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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