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鉅亨速報

營收速報 - 華經(2468)12月營收2.99億元年增率高達100.82％

鉅亨網新聞中心 2025-01-10 14:15


華經(2468-TW)今天公告2024年12月營收為新台幣2.99億元，年增率100.82%，月增率72.18%。

今年1-12月累計營收為22.46億元，累計年增率-3.94%。

最新價為24.35元，近5日股價下跌-5.22%，相關資訊服務下跌-1.75%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-336 張
  • 外資買賣超：-328 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-8 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/12 2.99億 101% 72%
24/11 1.74億 -5% 28%
24/10 1.36億 -47% -34%
24/9 2.05億 32% 40%
24/8 1.47億 -26% -22%
24/7 1.89億 46% 1%

華經(2468-TW) 所屬產業為資訊服務業，主要業務為資訊系統整合業務之軟、硬體規劃、開發及維運。文件數位化服務、企業應用軟體之規劃及服務。公／私有雲基礎架構建置規劃。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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