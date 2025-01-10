〈日股收盤〉長假前賣壓出籠日經連三黑 迅銷狂瀉6.5%
鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-01-10 15:22
日本股市今 (10) 日開低走低，因市場靜待晚上非農就業數據，以及下周一休市，長假前市場賣壓重，加上權值股迅銷重挫壓盤，日經 225 指數(NKY) 終場下跌 414.69 點或 1.05%，報 39,190.40 點，連續第三個交易日收黑。
東證指數 TOPIX(TPX) 終場下跌 21.80 點或 0.8%，報 2,714.12 點。
優衣庫母公司迅銷下挫 6.5%，為日經 225 指數帶來 301.85 點跌點。該公司發佈上季財報指出，維持今年度財測不變，但海外 UNIQLO 事業中，中國市場上季營收大幅衰退，股價因而應聲跳水。
7-11 母公司 Seven & i 控股上漲 4.86%，外媒報導，美國阿波羅全球管理公司 (Apollo Global Management) 有意投入 95 億美元，參與 Seven & i 控股的私有化計畫。
日本股市下週一 (1 月 13 日) 因適逢國定假日「成人日」將休市一天。
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