〈CES 2025〉盤點十大創意趣味新產品 樣樣都是黑科技

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-01-10 17:16

‌



一年一度的「科技春晚」CES 2025 展正如火如荼在賭城拉斯維加斯舉行，中國媒體《智東西》今 (10) 日刊文介紹十大有用有趣的創意科技產品。

1. 貓咪專用的空氣淨化機

‌



LG 電子的 AeroCatTower 空氣凈化機在機體上方給喵星人打造一個舒適的座椅，還有加熱功能，並貼心地為老年貓貓們設置了台階。當檢測到牠們跳進座椅後，AeroCatTower 會自動降低空氣凈化機的流量，以免打擾喵星人休息。

2. 能看能聽能互動的皮克斯小檯燈

日本新創企業 Jizai 展出一款酷似皮克斯 (PIXAR) 小檯燈的通用 AI 機器人「Mi-Mo」。根據 Jizai 創辦人石川佑樹介紹，目前 Mi-Mo 還處於初始階段，可以展現多樣和富有表現力的動作，未來還將具備自主思考和行動的能力。

3. 混合實境試妝系統

日本化妝品企業 KOSÉ 和 Tokyo Electron Device 在本屆 CES 共同推出混合實境試妝系統。不同於傳統的 AR 濾鏡不同，這一系統能直接將虛擬妝容直接投射到臉上。

4. 不僅好吃還能測水質的生蠔

本屆 CES 上，來自法國的創企 molluSCAN-eye 帶來了利用當地海洋生物實現環境監控的創新解決方案。該解決方案無需依靠成本高昂的傳統化學分析手法，而是利用牡蠣、貽貝或扇貝瞭解水生環境和生物體受到的影響。這一方案可全天候監控人類活動對水生環境的影響，在監測場地上對水生環境進行日常健康評估，而無需其他現場維護。

5. 長手的掃地機器人

中國追覓科技和石頭科技在本屆 CES 展上不約而同地帶來配備機械臂的掃地機器人。追覓科技給掃地機器人配備的機械臂擁有 5 個自由度，臂長大約有 30cm，能實現自主清障，石頭科技則推出搭載名為 OmniGrip 機械臂的掃地機器人。

不過，上述產品的機械臂目前只支援抓取襪子、拖鞋、衛生紙等較輕的的物體，有部分觀眾認為其運行速度比普通的掃地機器人要慢一些。

6. 烤麵包機造型手機換電站

美國新創企業 Swippitt 推出的同名手機換電站 Swippitt，使用時並不會直接更換手機內部的電池，而是更換客製的充電寶式手機殼中的電池。使用時，只需將手機插入換電站，該系統能在 2 秒內更換新的電池。使用者還可用 Swippitt 應用設置充電時間、目標電量等。

但帶有 5 塊電池的換電站價格為 450 美元 (約 1.5 萬台幣），而包含 1 塊電池的手機殼售價為 120 美元 (約 3990 台幣)，該產品已在預售，會先行推出支援 iPhone 14、15、16 系列的手機殼，未來會將三星等 Android 手機納入支援範圍。

7. 給生活帶來快樂的機器人

作為歷屆 CES 上多款趣味陪伴機器人背後的企業，日本企業 Yukai Engineering 在本屆 CES 上帶來了機器人 FuFu 和 Mirumi。FuFu 是一款可吹氣的攜帶式機器人，用於熱飲或食物的降溫。

Mirumi 是一款吉祥物機器人，旨在重現與人類嬰兒互動時的快樂體驗。 Mirumi 可以用自己的雙臂掛在手提包、人類手臂等處，並通過距離感測器和慣性測量單元感應身邊人類的存在和觸摸。

8. 電子鹽勺

日本麒麟推出一款電子鹽勺來解決鹽的過量攝入，該湯匙能通過電流類比四種不同的鹹度，讓消費者能在無需真正攝入鹽的情況下體驗到鹹味。

9. 32 吋大螢幕冰箱

南韓三星電子推出配備能在冰箱上共用圖片，播放音樂、視頻或訪問食譜，還能控制家中的智慧電器設備，而該冰箱內建的 AI Vision 攝像頭還可以識別數十種蔬菜，即時更新冰箱裡的果蔬庫存。

此外，三星近期還和美國的線上買菜平台 Instacart 簽訂了多年的合作協議，通過 Instacart 的 AI 商品識別演算法，幫助使用者直接給冰箱補貨。

這款冰箱已經在三星。

10. 瞬間切換智慧鍵盤

香港 AutoKeybo 在本屆 CES 上帶來一款三合一智慧鍵盤，使用者僅需使用手勢即可快速在滑鼠、數位鍵盤和鍵盤間切換，還可靈活調整切換速度和模式。