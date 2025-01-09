〈台幣〉美元重返強勢 股匯齊挫收32.94元 再探近9年新低

美國聯準會會議紀要放鷹，市場解讀，2025 年可能最多只會降息一次，美債殖利率應聲走高，使得美元維持強勢，台北股匯今 (9) 日連袂走低， 新台幣 兌美元匯率再度面臨 33 元關卡保衛戰，終場以 32.94 元作收，貶值 5.7 分，再創近 9 年來收盤新低，台北及元太外匯市場總成交值放大至 20.105 億美元。

新台幣兌美元今天開盤價為 32.9 元，最高來到 32.874 元、最低下探 32.97 元。外匯交易員指出，外資昨天起轉向匯出，今天又再加大買美元力道，雖然出口商有進場拋匯，但仍不敵龐大的美元買盤壓力，終場貶值 5.7 分，收在 32.94 元，為 2016 年 3 月中旬以來的新低價。