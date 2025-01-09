〈台幣〉美元重返強勢 股匯齊挫收32.94元 再探近9年新低
鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-01-09 20:15
美國聯準會會議紀要放鷹，市場解讀，2025 年可能最多只會降息一次，美債殖利率應聲走高，使得美元維持強勢，台北股匯今 (9) 日連袂走低，新台幣兌美元匯率再度面臨 33 元關卡保衛戰，終場以 32.94 元作收，貶值 5.7 分，再創近 9 年來收盤新低，台北及元太外匯市場總成交值放大至 20.105 億美元。
新台幣兌美元今天開盤價為 32.9 元，最高來到 32.874 元、最低下探 32.97 元。外匯交易員指出，外資昨天起轉向匯出，今天又再加大買美元力道，雖然出口商有進場拋匯，但仍不敵龐大的美元買盤壓力，終場貶值 5.7 分，收在 32.94 元，為 2016 年 3 月中旬以來的新低價。
外匯交易員提及，根據 Fed 會議記要顯示，官員普遍採取鷹派立場，對於進一步降息持謹慎態度，主要原因是持續的通膨壓力及美國強勁的經濟表現，市場資金積極回流美元市場，美元指數重新站回 109 關卡。
觀察主要貨幣今天表現，根據央行統計，美元指數勁揚 0.52%，亞幣普遍走弱，韓元、新加坡幣貶值 0.33%，新台幣貶值 0.17%，日元小貶 0.05%，人民幣則持平。
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