〈CES 2025〉友達Micro LED車頭顯示器 打進索尼本田AFEELA電動車

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-01-09 19:17

‌



面板大廠友達 (2409-TW) 今 (9) 日宣布，與索尼本田移動公司 (Sony Honda Mobility, SHM) 攜手合作，於 CES 2025 展示搭載於 AFEELA 電動車、首款應用在車身外部的「Micro LED 車頭顯示解決方案 (Micro LED Media Bar Solutions) 」。

由索尼 (Sony) 及本田汽車 (Honda) 合資成立的 SHM，在 CES 2025 上推出首款電動車 AFEELA 1，預計今年在美國加州正式銷售、明年中交付，售價 8.99 萬美元 (約新台幣 297 萬元) 起跳，目前已在官網中開放預訂。

‌



友達表示，Micro LED 車頭顯示解決方案突破原有的人機互動應用，建立起座艙內與車外世界的連結；AFEELA 強化人、車與周圍環境的交流互動，無論是充電狀態及車輛資訊，都能清晰呈現，駕乘者也能進一步於座艙內透過車頭顯示器與外界溝通，革新了人與車的互動方式。

同時，透過 Micro LED 的高對比度、高亮度、高解析度和超廣視角等特性，確保 AFEELA 上的車頭顯示器在強光環境中仍能提供卓越的視覺表現，而 Micro LED 顯示器可撓且具彈性的優勢助攻 AFEELA 車體設計美學，以曲面樣態打破傳統顯示技術的限制。