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鉅亨速報

營收速報 - 怡華(1456)12月營收1.33億元年增率高達100.12％

鉅亨網新聞中心 2025-01-09 18:15


怡華(1456-TW)今天公告2024年12月營收為新台幣1.33億元，年增率100.12%，月增率662.57%。

今年1-12月累計營收為10.42億元，累計年增率-38.14%。

最新價為14.45元，近5日股價下跌-5.86%，相關建材營造下跌-1.58%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+9 張
  • 外資買賣超：+9 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/12 1.33億 100% 663%
24/11 1,745萬 -74% -64%
24/10 4,826萬 -52% -50%
24/9 9,707萬 -55% -41%
24/8 1.63億 122% 268%
24/7 4,436萬 -60% -52%

怡華(1456-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為住宅及大樓開發租售業務。工業廠房開發租售業務。纖維紡織品之加工及買賣。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報12月營收怡華

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