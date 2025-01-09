營收速報 - 怡華(1456)12月營收1.33億元年增率高達100.12％
鉅亨網新聞中心 2025-01-09 18:15
今年1-12月累計營收為10.42億元，累計年增率-38.14%。
最新價為14.45元，近5日股價下跌-5.86%，相關建材營造下跌-1.58%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+9 張
- 外資買賣超：+9 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/12
|1.33億
|100%
|663%
|24/11
|1,745萬
|-74%
|-64%
|24/10
|4,826萬
|-52%
|-50%
|24/9
|9,707萬
|-55%
|-41%
|24/8
|1.63億
|122%
|268%
|24/7
|4,436萬
|-60%
|-52%
怡華(1456-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為住宅及大樓開發租售業務。工業廠房開發租售業務。纖維紡織品之加工及買賣。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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