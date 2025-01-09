世界先進Q4營收小減2% 全年440億元創次高

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-01-09 17:08

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晶圓代工廠世界先進 (5347-TW) 今 (9) 日公佈去年 12 月營收 43.03 億元，月增 24.49%，年增 22.61%，去年第四季營收 115.53 億元，季減 2.13%，年增 19.42%，累計 2024 年全年營收 440.55 億元，年增 15.11%；受季節性因素影響，世界先進第四季營收較前季下滑，以全年角度來看則重返正成長，並創下歷史次高。

展望今年，世界預估，今年半導體業景氣溫和成長，公司營運也同步溫和成長，不過，外在環境充滿不確定性因素，包括川普上任後的關稅政策、301 條款等，預期美中地緣政治的競爭會被激化或緩和，屆時都將影響全球經濟狀況。

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世界指出，面對外在不確定性因素，公司積極開發技術、控管成本費用等，以因應挑戰，如公司製造的 PMIC(電源管理晶片) 已打進 AI 電源相關供應鏈，是未來成長動能之一，車用電子也預計再經歷一至二季庫存就會去化告段落，今年力拚產能利用率穩定在 7 成以上。