世界先進晶圓三廠恢復營運 Q4業績展望維持不變

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-11-15 20:30

‌



世界先進 (5347-TW) 今 (15) 日針對 11 月 11 日的停電事件進一步說明，晶圓三廠目前已恢復正常營運，儘管影響部分晶圓出貨及成本，但公司透過與客戶合作，全力補足出貨與控制成本，降低對營運影響，因此仍維持先前法說給予的展望。

世界先進指出，桃園晶圓三廠於 11 日中午 12:10 分因桃園南亞塑膠錦興廠區供電系統設備異常，致使該廠區的晶圓三廠電力短暫中斷，並於 12:34 分恢復供電，公司即刻採取措施，全面進行復工，並於第一時間通知受影響的客戶。

‌



世界先進強調，公司以謹慎的態度採取嚴格的晶圓生產檢驗措施，在確保出貨產品品質優良無虞下，晶圓三廠已恢復正常營運，預估此次停電事件將影響部分晶圓出貨及成本，並正與客戶緊密合作，全力補足相關晶圓、控制成本，以降低對營運的影響。