〈陸股盤後〉通縮壓力依舊 三大指數漲跌互見 滬指量縮守穩3200點

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-01-09 16:00

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中國 A 股三大指數周四 (9 日) 收盤漲跌不一，上證指數(SSEC) 量縮小跌，繼續守穩 3200 點大關，深證成指 (SZI) 則小漲作收，一度重返萬點，因最新數據顯示，儘管北京當局推出新的消費刺激措施但通縮壓力依然存在。

滬指周四收低 0.58% 至 3211.39 點，深證成指則收高 0.32% 至 9976 點，創業板指亦收漲 0.11% 至 2010.66 點，滬深兩市全天成交額 1.11 兆人民幣，較上個交易日減少 1310 億人民幣。

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上漲個股方面，PCB 概念股全天大漲，景旺電子、一博科技、強達電路等十餘股漲停，機器人與軍工股也在午後走強，五洲新春，阿萊德、肇民科技、北特科技、鳴志電器、三花智控等漲停，宏都航空與博通集成等軍工股也亮燈，中航沈飛、中國海防等個股則漲超 6%。PEEK 材料、減速器、毫米波雷達、次新股等族群也漲幅居前。

下跌類股方面，醫藥股多數調整，魯抗醫藥跌停，石油、煤炭、紡織服飾、航運概念等族群跌幅也居前。石油石化類股的走低拖累滬指，中曼石油、中海油服、海油發展、中國石化、海油工程、中國石油等跌超 2%。

統計顯示，滬深北三市共 2724 檔股票上漲，2458 隻股票下跌，平盤有 199 隻股票。另據大智慧 VIP，滬深北三市共 110 檔股票漲幅在 9% 以上，10 檔股票跌幅在 9% 以上。

中國國家統計局周四早上公布的數據顯示刺瀲措施收效不彰，去年 12 月消費者物價指數 (CPI) 年增 0.1%，升幅較 11 月回落 0.1 個百分點，為去年 4 月以來最弱的升幅，並讓 2024 年全年 CPI 僅上升 0.2%，雖與 2023 年持平，但遠低於政府「3% 左右」的預期。

專家認為，A 股未來總體料將保持震蕩上行格局。

華龍證券表示，近期市場連續調整，風險偏好有所降低，市場成交量較前期回落明顯，避險情緒有所升溫，表現在資金傾向於配置紅利、權重族群，債市明顯強於股市。不過，風險溢價率在市場連續調整後顯示市場進入配置的機會值區間，儘管短期仍面臨一定的因素擾動，但中長期配置機會正在逐步顯現。

中信建投認為，1 月資金面恐小幅收斂，但無大幅緊縮基礎，關注地方債發行、央行態度、大行負債端壓力情況。此外，第一季進入貨幣寬鬆視窗期，關注央行降準降息可能性，有望帶動資金利率中樞進一步下移，但短期內還需要關注在匯率壓力與防空轉訴求下資金面邊際收斂，以及波動增大的可能性。