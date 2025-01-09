鉅亨速報 - Factset 最新調查：緯穎(6669-TW)EPS預估下修至124.02元，預估目標價為3000元
鉅亨網新聞中心 2025-01-09 08:10
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對緯穎(6669-TW)做出2024年EPS預估：中位數由124.76元下修至124.02元，其中最高估值130.93元，最低估值106.2元，預估目標價為3000元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|130.93(130.93)
|163.84
|209.82
|最低值
|106.2(106.2)
|122.01
|153.92
|平均值
|122.75(122.87)
|149.11
|181.24
|中位數
|124.02(124.76)
|152.09
|184.26
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|360,541,100
|569,990,000
|722,518,880
|最低值
|348,457,000
|428,755,000
|491,501,270
|平均值
|356,324,420
|496,598,960
|612,039,050
|中位數
|356,173,480
|491,500,000
|653,696,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|68.88
|81.07
|49.46
|49.25
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|241,900,989
|292,876,040
|192,625,942
|186,927,647
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6669/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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