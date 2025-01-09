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鉅亨速報 - Factset 最新調查：緯穎(6669-TW)EPS預估下修至124.02元，預估目標價為3000元

鉅亨網新聞中心 2025-01-09 08:10


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對緯穎(6669-TW)做出2024年EPS預估：中位數由124.76元下修至124.02元，其中最高估值130.93元，最低估值106.2元，預估目標價為3000元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值130.93(130.93)163.84209.82
最低值106.2(106.2)122.01153.92
平均值122.75(122.87)149.11181.24
中位數124.02(124.76)152.09184.26

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值360,541,100569,990,000722,518,880
最低值348,457,000428,755,000491,501,270
平均值356,324,420496,598,960612,039,050
中位數356,173,480491,500,000653,696,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS68.8881.0749.4649.25
營業收入
(單位：新台幣千元)		241,900,989292,876,040192,625,942186,927,647

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6669/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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