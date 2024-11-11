鉅亨速報 - Factset 最新調查：ANSYS公司(ANSS-US)EPS預估上修至10.36元，預估目標價為360.00元
鉅亨網新聞中心 2024-11-11 18:15
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對ANSYS公司(ANSS-US)做出2024年EPS預估：中位數由10.11元上修至10.36元，其中最高估值10.87元，最低估值9.61元，預估目標價為360.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|10.87(10.87)
|11.82
|13.18
|最低值
|9.61(9.61)
|10
|10.87
|平均值
|10.27(10.2)
|10.95
|12.05
|中位數
|10.36(10.11)
|10.74
|12.08
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|25.51億
|28.18億
|30.64億
|最低值
|24.45億
|26.27億
|28.30億
|平均值
|25.07億
|27.33億
|29.63億
|中位數
|25.05億
|27.22億
|29.80億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|5.25
|4.97
|5.16
|5.99
|5.73
|營業收入
|15.16億
|16.81億
|19.07億
|20.66億
|22.70億
詳細資訊請看美股內頁：
ANSYS公司(ANSS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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