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鉅亨速報 - Factset 最新調查：ANSYS公司(ANSS-US)EPS預估上修至10.36元，預估目標價為360.00元

鉅亨網新聞中心 2024-11-11 18:15


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對ANSYS公司(ANSS-US)做出2024年EPS預估：中位數由10.11元上修至10.36元，其中最高估值10.87元，最低估值9.61元，預估目標價為360.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值10.87(10.87)11.8213.18
最低值9.61(9.61)1010.87
平均值10.27(10.2)10.9512.05
中位數10.36(10.11)10.7412.08

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值25.51億28.18億30.64億
最低值24.45億26.27億28.30億
平均值25.07億27.33億29.63億
中位數25.05億27.22億29.80億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS5.254.975.165.995.73
營業收入15.16億16.81億19.07億20.66億22.70億

詳細資訊請看美股內頁：
ANSYS公司(ANSS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSANSS

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