〈房市〉房子被法拍還錢就了事？賣房無論賺賠 忘記「這事」除補繳還要罰款

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-01-08 19:42

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國稅局表示，個人房地遭法院拍賣，要申報房地合一稅。個人於 105 年 1 月 1 日以後取得之房屋土地，被法院強制執行拍賣而移轉所有權，不論獲利或虧損，均應申報房地合一稅。

財政部南區國稅局表示，房地合一課徵所得稅制度自 105 年 1 月 1 日起施行，個人交易房地合一稅課稅範圍之房屋、土地，無論係自行出售或被法院強制執行拍賣，亦不管有無所得，均應於所有權移轉登記日或拍定人領得權利移轉證書日之次日起算 30 日內，主動報繳房地合一稅。

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倘因無力清償債務或欠繳稅捐等，被強制執行拍賣，符合財政部公告非自願性因素之交易類型，縱然持有期間未滿 5 年，仍可按較低稅率 20% 計算房地合一稅。

該局舉例說明，甲君於 111 年 5 月 3 日以 900 萬元購入 A 房地，嗣因積欠 1,500 萬元債務無力清償，致 A 房地於 111 年 11 月間遭法拍，拍定金額 1,000 萬元，還不足以清償債務。甲君誤以為沒拿到拍賣款項就免申報房地合一稅。

經國稅局查獲，以 A 房地為 105 年 1 月 1 日以後取得之房屋、土地，屬房地合一稅之課稅範圍，核定課稅所得額 70 萬元，算法是：拍賣價額 1,000 萬元 - 取得成本 900 萬元 - 可減除移轉費用 30 萬元 = 70 萬元，除補徵稅額外，並依規定處罰。