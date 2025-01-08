領年終獎金囉！5成民眾偏好理財 中信銀教戰三招放大財富

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-01-08 16:22

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金蛇喜迎春！中國信託銀行今 (8) 日公布「2025 年新春理財趨勢調查」，結果顯示，47% 受訪者預估年終獎金可能持平，另有逾 5 成受訪者選擇將部分獎金首先投入理財規劃，顯示年終獎金不僅是用於節日開銷或購物，更是許多人新春財務規劃的重要起點。為幫助民眾善用年終獎金，中信銀建議，可預留年度必要支出、償還債務及理財規劃，放大年終獎金效應提早布局財富。

中信銀針對客戶進行理財趨勢網路調查，關於年終獎金的運用，54% 受訪者首重部分獎金投入理財規劃，以 25 歲至 30 歲的年輕世代為大宗。中信銀建議，隨著收入提升，理財規劃從短期目標逐漸向長期目標轉變，充分體現理財需求的多樣性與個人化。

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針對不同年齡層與人生階段的需求，中信銀提供「全方位家庭理財健診」，協助客戶檢視財務目標並制定專屬計畫。剛踏入職場的年輕族群，可透過「夢想金試算」了解財務缺口，養成理財紀律，逐步實現目標；三明治世代則可利用「子女教育金試算」，提前準備子女教育資金；而壯世代族群，則可使用「退休準備」理財健診檢視缺口，為退休生活打造穩健基礎。

中信銀進一步揭露不同收入族群的理財偏好，月薪介於新台幣 27001 元至 37000 元者，偏好累積娛樂基金 (50%)，將資金用於旅行或購買奢侈品，而月薪新台幣 107001 元以上者則注重財富累積 (85%)。選擇投資產品時最關心績效報酬 (85%)、風險程度 (68%)、手續費及管理費優惠 (31%)，顯見面對通膨，民眾重視開源節流外，亦重風險評估。對此，中信銀建議民眾長期投資分散風險，可參考精選基金、ETF 和境外股票等產品，以避免短期市場震盪。

中信銀持續加強理財團隊專業能力，目前已有 481 人取得國際認證高級理財規劃顧問 (Certified Financial Planner®, CFP®)，持證數居金融業領先地位、累積 606 人持有退休理財規劃顧問 (Retirement Financial Advisor, RFA) 證照、395 人取得高齡金融規劃顧問師以及 198 人持有家族信託規劃顧問師認證，為客戶提供全方位的財富管理服務。

即日起中信銀行推出「累積財富從 0 開始」，定期定額最低新台幣 1000 元投資基金，享線上定期定額買基金 0 費用；或最低新台幣 3000 元定期定額「境內 ETF」，今 (2025) 年起手續費更調降為 0.2%(最低收新台幣 20 元)，滿足小額投資需求。此外，推出即日起至今年 2 月 14 日的「外幣新錢定存優利專案」，其中美元外幣定存專案，美元 3 萬元以上即可享有年息最高 5.2% 優惠，再搭配限時換匯優惠，協助客戶靈活布局資產。