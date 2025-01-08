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營收速報 - 晟銘電(3013)12月營收10.63億元年增率高達118.69％

鉅亨網新聞中心 2025-01-08 15:15


晟銘電(3013-TW)今天公告2024年12月營收為新台幣10.63億元，年增率118.69%，月增率25.77%。

今年1-12月累計營收為94.10億元，累計年增率45.58%。

最新價為158元，近5日股價上漲10.6%，相關電腦週邊上漲2.89%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+6469 張
  • 外資買賣超：+5334 張
  • 投信買賣超：+558 張
  • 自營商買賣超：+577 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/12 10.63億 119% 26%
24/11 8.45億 31% 9%
24/10 7.74億 14% -6%
24/9 8.26億 23% 3%
24/8 8.00億 45% -23%
24/7 10.37億 89% 14%

晟銘電(3013-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為PC、NB、Server、TV及行動產品等機構件與沖壓、射出、組裝、銷售。精密模具設計製造銷售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報12月營收晟銘電

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