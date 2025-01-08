2024年台股前5大持股人數均逾百萬 00878超車中鋼、台積電奪冠

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-01-08 15:17

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台股 2024 年表現亮眼，根據集保結算所大平台數據統計，截至 2024 年 12 月底，台股自然人開戶人數全年新增 70 萬人，達 1298 萬人呈現明顯成長；投資人前 5 大持股結構來看，與 2023 年相比，高股息 ETF 的吸引力持續增強，成為市場新寵。

集保表示，2023 年前 5 大持股依序為中鋼、台積電、國泰永續高股息、元大高股息及凱基金，但到 2024 年，前 5 大持股分別為國泰永續高股息、台積電、中鋼、元大高股息及群益台灣精選高息，持股人數皆在百萬以上，反映出部分投資人對個股的偏好減弱與高股息 ETF 的吸引力則持續增強。

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若將投資人分為 0-11 歲的α世代，12-27 歲的 Z 世代，28-43 歲的 Y 世代，44-59 歲的 X 世代，60-78 歲的嬰兒潮世代，以及 79 歲以上的沉默一代等六個族群；發現各世代持股分布呈現出一定的差異性。

集保指出，α世代、Z 世代及 Y 世代前 5 大持股除台積電外，其餘皆是高股息型及市值型 ETF，3 個世代持股第一名皆為國泰永續高股息反觀較年長的 X 世代、嬰兒潮世代及沉默一代，第一大持股皆為中鋼；相較年長一代，年輕世代顯然更偏好持有臺股 ETF，且個股投資占前 10 大持股人數排名也逐年下滑。

以α世代為例，2024 年前 10 大持股人數中，個股部分僅剩下台積電、玉山金及中鋼，其餘 7 檔皆為臺股 ETF，包括國泰永續高股息、元大高股息、群益台灣精選高息、富邦台 50 、元大台灣 50 、復華台灣科技優息及元大台灣價值高息，顯示α世代背後真正在做投資決策的父母，也就是 X、Y 世代，越來越傾向將臺股 ETF 當作是長期持有的核心部位。