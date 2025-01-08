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【熱門時事】輝達CES秀新品！利多出盡還是超級商機在後？

鉅亨研報 2025-01-08 11:05

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【熱門時事】輝達CES秀新品！利多出盡還是超級商機在後？(圖:shutterstock)

一、Nvidia CES 發表 4 重點

重點 1：RTX 50 系列顯卡發表，CP 值爆表


Nvidia 在正式揭露全新 Blackwell GPU 架構的 GeForce RTX 50 系列顯卡，本次公佈的機種包含 GeForce RTX 5090、GeForce RTX 5080、GeForce RTX 5070 Ti 與 GeForce RTX 5070 等，全新的 Blackwell 架構結合 AI 驅動的神經渲染和光線追蹤技術，效能相較 RTX 40 系列提升 2 倍，另外售價部分亦 CP 值爆表，除了 RTX 5090 漲價 20-25% 外，其餘價格紛紛下降 10-30% 不等。

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重點 2：車用晶片 Thor 發表，朝自駕車布局

下一代車用電腦晶片 Thor，能夠接收並處理大量感測器資訊，包括多組高解析度攝影機、雷達和 LiDAR，並將資訊轉換為 tokens，再放入 Transformer 模型來預測下一步行駛路徑，性能是 Orin 的 20 倍，已達目前自動駕駛領域的標準，包括 Waymo、Zoox 和 Tesla 9. Mercedes-Benz 的車隊將從今年開始搭載 Nvidia 技術，同時 Toyota 和 Nvidia 將攜手合作，推動下一代自動駕駛技術的發展。

重點 3：重點 4：…… 觀看完整內容請至豐雲學堂

二、Nvidia CES 相關供應鏈操作？

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