鉅亨速報 - Factset 最新調查：南亞科(2408-TW)EPS預估下修至-1.57元，預估目標價為45元
鉅亨網新聞中心 2025-01-02 20:10
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對南亞科(2408-TW)做出2024年EPS預估：中位數由-1.54元下修至-1.57元，其中最高估值-1.34元，最低估值-1.88元，預估目標價為45元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|-1.34(-1.34)
|1.82
|5.61
|最低值
|-1.88(-1.88)
|-2.74
|-1.83
|平均值
|-1.56(-1.55)
|0
|2.83
|中位數
|-1.57(-1.54)
|0.48
|3.9
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|37,845,950
|66,837,210
|79,204,650
|最低值
|34,333,550
|30,420,630
|43,352,460
|平均值
|36,060,010
|43,968,460
|59,049,400
|中位數
|35,836,000
|44,167,500
|59,684,500
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|-2.4
|4.72
|7.4
|2.51
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|29,892,306
|56,952,275
|85,604,158
|61,005,514
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2408/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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