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鉅亨速報 - Factset 最新調查：南亞科(2408-TW)EPS預估下修至-1.57元，預估目標價為45元

鉅亨網新聞中心 2025-01-02 20:10


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對南亞科(2408-TW)做出2024年EPS預估：中位數由-1.54元下修至-1.57元，其中最高估值-1.34元，最低估值-1.88元，預估目標價為45元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值-1.34(-1.34)1.825.61
最低值-1.88(-1.88)-2.74-1.83
平均值-1.56(-1.55)02.83
中位數-1.57(-1.54)0.483.9

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值37,845,95066,837,21079,204,650
最低值34,333,55030,420,63043,352,460
平均值36,060,01043,968,46059,049,400
中位數35,836,00044,167,50059,684,500

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS-2.44.727.42.51
營業收入
(單位：新台幣千元)		29,892,30656,952,27585,604,15861,005,514

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2408/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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