鉅亨速報 - Factset 最新調查：淡水河谷VALE-US的目標價調降至12元，幅度約7.69%
鉅亨網新聞中心 2025-01-07 20:15
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對淡水河谷(VALE-US)提出目標價估值：中位數由13元下修至12元，調降幅度7.69%。其中最高估值16元，最低估值10元。
綜合評級 - 共有24位分析師給予淡水河谷評價：積極樂觀14位、保持中立9位、保守悲觀1位。
淡水河谷今(7日)收盤價為8.62元。近5日股價下跌7.69%，標普指數上漲1.16%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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