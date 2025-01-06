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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：淡水河谷VALE-US的目標價調降至13元，幅度約7.14%

鉅亨網新聞中心 2025-01-06 20:15


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對淡水河谷(VALE-US)提出目標價估值：中位數由14元下修至13元，調降幅度7.14%。其中最高估值16元，最低估值10元。

綜合評級 - 共有24位分析師給予淡水河谷評價：積極樂觀14位、保持中立9位、保守悲觀1位。

淡水河谷今(6日)收盤價為8.63元。近5日股價下跌7.14%，標普指數下跌0.48%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股VALE市場預估目標價

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