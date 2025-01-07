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鉅亨速報

營收速報 - 聯鈞(3450)12月營收8.25億元年增率高達81.5％

鉅亨網新聞中心 2025-01-07 18:15


聯鈞(3450-TW)今天公告2024年12月營收為新台幣8.25億元，年增率81.5%，月增率4.82%。

今年1-12月累計營收為75.68億元，累計年增率40.16%。

最新價為290元，近5日股價上漲1.05%，相關半導體業上漲2.66%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+2178 張
  • 外資買賣超：+1142 張
  • 投信買賣超：+357 張
  • 自營商買賣超：+679 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/12 8.25億 82% 5%
24/11 7.87億 63% -9%
24/10 8.65億 73% 8%
24/9 7.98億 63% 21%
24/8 6.58億 40% 2%
24/7 6.45億 44% 19%

聯鈞(3450-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為光資訊及光通訊產品。功率半導體封裝測試。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報12月營收聯鈞

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