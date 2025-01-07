營收速報 - 聯鈞(3450)12月營收8.25億元年增率高達81.5％
鉅亨網新聞中心 2025-01-07 18:15
今年1-12月累計營收為75.68億元，累計年增率40.16%。
最新價為290元，近5日股價上漲1.05%，相關半導體業上漲2.66%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2178 張
- 外資買賣超：+1142 張
- 投信買賣超：+357 張
- 自營商買賣超：+679 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/12
|8.25億
|82%
|5%
|24/11
|7.87億
|63%
|-9%
|24/10
|8.65億
|73%
|8%
|24/9
|7.98億
|63%
|21%
|24/8
|6.58億
|40%
|2%
|24/7
|6.45億
|44%
|19%
聯鈞(3450-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為光資訊及光通訊產品。功率半導體封裝測試。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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