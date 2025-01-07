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鉅亨速報

盤後速報 - 群聯(8299)次交易(8)日除息13.12元，參考價496.88元

鉅亨網新聞中心 2025-01-07 17:05


群聯(8299-TW)次交易(8)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利13.12元。

首日參考價為496.88元，相較今日收盤價510.00元，息值合計為13.12元，股息殖利率2.57%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/01/08 510.00 13.1236 2.57% 0.0
2024/07/09 613.0 8.6593 1.41% 0.0
2023/12/21 511.0 4.4248 0.87% 0.0
2023/07/04 417.5 4.4509 1.07% 0.0
2022/12/13 319.0 10.2775 3.22% 0.0

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